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20 серпня 2026, 08:26

На Запорізькій АЕС 27-й блекаут: станція працює на дизель-генераторах

20 серпня 2026, 08:26
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Фото: з відкритих джерел
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Тимчасово окупована Запорізька АЕС знову залишилася без зовнішнього електроживлення. Це вже 27-й блекаут на станції за час повномасштабного вторгнення РФ

Про це повідомив "Енергоатом", передає RegioNews.

На об'єкті автоматично ввімкнулися резервні дизель-генератори для підтримки роботи критично важливих систем безпеки.

В "Енергоатомі" наголошують, що регулярні блекаути й часті запуски аварійних генераторів призводять до швидкої деградації обладнання та суттєво підвищують ризики для ядерної й радіаційної безпеки.

Черговий блекаут вкотре доводить, що ситуація на ЗАЕС під контролем некомпетентних російських "управлінців" залишається вкрай крихкою. Єдиним шляхом до відновлення безпеки станції є її повна деокупація та повернення під контроль українського оператора АТ "НАЕК "Енергоатом".

Нагадаємо, це вже 15-те відключення Запорізької АЕС від енергосистеми з початку цього року.

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Запорізька АЕС окупація блекаут генератори війна
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