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20 августа 2026, 07:39

Враг обстрелял четыре района Днепропетровщины: повреждены дом культуры, магазины и инфраструктура

20 августа 2026, 07:39
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Фото: ОВА
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В ночь на 20 августа российские войска почти 20 раз атаковали четыре района Днепропетровской области беспилотниками, артиллерией и авиабомбами

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

На Никопольщине под вражеским огнем оказались Никополь, Покровская, Марганецкая и Красногригорьевская громады. В результате атак повреждены дом культуры, магазинов и автомобили.

В городе Апостолово Криворожского района из-за обстрела возник пожар, повреждена инфраструктура.

Разрушениям подверглась и инфраструктура в Васильковской громаде Синельниковского района.

Кроме того, оккупанты атаковали Каменское.

Информации о пострадавших или погибших нет.

Напомним, в результате массированной атаки российских войск на столицу в ночь на 20 августа разрушение, попадание и пожары зафиксированы в Святошинском, Соломенском и Дарницком районах. Число погибших возросло до 6 человек, еще 33 человека получили ранения разной степени тяжести.

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