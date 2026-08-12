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Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Внаслідок ворожого удару спалахнув торговельний центр "Епіцентр". Рятувальники ліквідували пожежу на площі 10 тисяч кв. м. Наразі надзвичайники продовжують розбір та проливку конструкцій будівлі.

На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих.

Гасіння пожежі ускладнювалося постійною загрозою повторних ударів – рятувальникам доводилося тимчасово призупиняти роботи та прямувати в укриття.

На місці працювали усі екстрені служби.

Нагадаємо, внаслідок атаки на Запоріжжя в ніч на 12 серпня також був пошкоджений приватний будинок. Крім того, через ворожий удар без електропостачання залишилися близько 1200 споживачів в одному з районів міста.