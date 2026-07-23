ВСУ ликвидировали 1460 оккупантов, уничтожили 28 танков и 78 артсистемы врага – Генштаб
Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляет более 1 миллиона 434 тысяч военных
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
За минувшие сутки бойцы ВСУ уничтожили 1460 оккупантов, 28 танков, 12 бронемашин, 78 артиллерийских систем, три РСЗО, два средства ПВО, 1688 БпЛА оперативно-тактического уровня, а также 541 единицу автомобильной техники врага.
Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 23.07.26 ориентировочно составили:
Напомним, с начала 2026 года подразделения беспилотных систем Сил обороны поразили более 1 миллиона подтвержденных целей российских войск. Наибольшие результаты операторы БПЛА достигли в июне.
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