Запорожье под ударом РФ: среди раненых – 15-летний парень

Фото: Запорожская ОВА

Российские войска поздно вечером 12 июля нанесли удар по Запорожью. В результате вражеской атаки ранения получили шесть человек, среди них – подросток

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, сначала было известно о двух пострадавших – женщинах в возрасте 73 и 32 лет. Обоих госпитализировали, им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Впоследствии Федоров уточнил, что количество раненых выросло до шести. Среди пострадавших – 15-летний парень.

В результате обстрела повреждены фасады, окна, балконы и кровли жилых домов, а также припаркованные автомобили. Кроме того, возник пожар, который оперативно ликвидировали спасатели.

Ударом также повреждена одна из больниц Запорожья – в здании выбиты окна.

Напомним, в Богодухове Харьковской области 12 июля российские войска атаковали беспилотником пожарно-спасательное подразделение. В результате удара ранения получили трое спасателей, двоих из них госпитализировали.