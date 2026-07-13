Россия нанесла 932 удара по Запорожской области за сутки: 13 раненых

Фото: Запорожская ОВА

За прошедшие сутки российские войска нанесли 932 удара по 51 населенному пункту Запорожской области

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, в результате атак по Запорожью и Запорожскому району ранения получили 13 человек, среди них – один ребенок.

Оккупанты совершили 23 авиационных удара по ряду населенных пунктов, в том числе Камышевахе, Магдалиновке, Таврическом, Юрковке, Богатыревке, Благодатном, Новом Поле, Малой Токмачке, Широком, Даниловке, Тимошевке, Копанях, Долинце, Свободе.

Кроме того, армия РФ применила 659 беспилотников разных типов, преимущественно FPV-дронов, для атак на Запорожье, Балабино, Малокатериновку, Новояковловку, Беленькое, Степногорск, Орехов, Малую Токмачку, Гуляйпольское, Верхнюю Терсу, Доброполье и другие населенные пункты области.

Также зафиксировано девять обстрелов из реактивных систем залпового огня и 241 артиллерийский удар.

Поступило 42 сообщения о повреждениях жилых домов, объектов инфраструктуры, автомобилей и хозяйственных построек.

Напомним, в ночь на 13 июля российские войска почти 20 раз атаковали четыре района Днепропетровской области беспилотниками и артиллерией. Силы ПВО сбили над регионом 17 враждебных БпЛА.