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13 липня 2026, 07:09

Запоріжжя під ударом РФ: серед поранених – 15-річний хлопець

13 липня 2026, 07:09
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Фото: Запорізька ОВА
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Російські війська пізно ввечері 12 липня завдали удару по Запоріжжю. Внаслідок ворожої атаки поранення дістали шестеро людей, серед них – підліток

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, спочатку було відомо про двох постраждалих – жінок віком 73 та 32 роки. Обох госпіталізували, їм надають необхідну медичну допомогу.

Згодом Федоров уточнив, що кількість поранених зросла до шести. Серед постраждалих – 15-річний хлопець.

Внаслідок обстрілу пошкоджені фасади, вікна, балкони та покрівлі житлових будинків, а також припарковані автомобілі. Крім того, виникла пожежа, яку оперативно ліквідовували рятувальники.

Ударом також пошкоджено одну з лікарень Запоріжжя – у будівлі вибито вікна.

Нагадаємо, у Богодухові Харківської області 12 липня російські війська атакували безпілотником пожежно-рятувальний підрозділ. Унаслідок удару поранення дістали троє рятувальників, двох із них госпіталізували.

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