Фото: ВСП

В Киевской области правоохранители разоблачили организованную группу, которую подозревают в похищении и умышленном убийстве двух мирных жителей. Среди фигурантов дела – бывший командир 155-й отдельной механизированной бригады Станислав Лучанов

Об этом сообщают Военная служба правопорядка, Генштаб ВСУ, Сухопутные войска ВСУ, передает RegioNews.

По данным ВСП, благодаря совместной работе с Нацполицией удалось установить всех вероятных участников преступления, задокументировать их деятельность, провести задержание в ряде регионов Украины и собрать необходимую доказательную базу.

В связи с резонансом дела главнокомандующий ВСУ поручил ужесточить профилактические и контрольные меры по предотвращению нарушений военной дисциплины, превышению служебных полномочий и другим противоправным действиям со стороны военнослужащих.

В командовании Вооруженных сил подчеркнули, что принцип неотвратимости наказания применяется независимо от должности или воинского звания.

Сейчас продолжаются следственные и оперативно-розыскные действия по установлению всех обстоятельств дела и привлечению виновных к ответственности.

Что известно о деле

Ранее hromadske сообщило, что в ночь на 28 июня семь человек ворвались во двор двух братьев в Киевской области, после чего насильно вывезли их в неизвестном направлении.

По информации источников издания, правоохранители задержали девять военнослужащих 155-й отдельной механизированной бригады, подозреваемых в причастности к похищению мужчин. Среди задержанных – командир одного из батальонов бригады.

Также, по данным hromadske, после задержания подчиненных скрылся командир 155-й отдельной механизированной бригады Станислав Лучанов. Впоследствии в оперативном командовании "Север" подтвердили, что он самовольно покинул воинскую часть.