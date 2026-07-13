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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на начальника Одесской ГВА Сергея Лысака.

"Враг атаковал Одессу. Есть попадание по транспортной инфраструктуре города", – говорится в сообщении.

По информации в сети, в результате удара загорелись автобусы на стоянке.

Напомним, в ночь на 13 июля враг атаковал Одесскую область ударными беспилотниками. Зафиксировано попадание в многоэтажку и крышу супермаркета.