Утренняя атака на Одессу: есть попадание по транспортной инфраструктуре
Утром 13 июля российская армия нанесла удар по Одессе
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на начальника Одесской ГВА Сергея Лысака.
"Враг атаковал Одессу. Есть попадание по транспортной инфраструктуре города", – говорится в сообщении.
По информации в сети, в результате удара загорелись автобусы на стоянке.
Напомним, в ночь на 13 июля враг атаковал Одесскую область ударными беспилотниками. Зафиксировано попадание в многоэтажку и крышу супермаркета.
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