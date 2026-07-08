В Киеве дрон попал в многоэтажку: спасатели показали шокирующие кадры
В Киеве вечером россияне ударили дроном по многоэтажке. Это произошло в Деснянском районе столицы
Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.
Как рассказали спасатели, в результате удара повреждены верхние этажи жилого дома. В одном из нежилых помещений произошел пожар: огонь охватил 20 квадратных метров.
"Ребенка с резаными ранами эвакуировали на свежий воздух и передали медикам", - сообщили в ГСЧС.
Напомним, в ночь на 6 июля Россия выпустила по Украине 68 ракет и 351 дрон, главная цель – Киев.
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