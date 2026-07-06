Последствия массированного удара по Киевщине: возросло количество жертв и раненых

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В Киевской области количество погибших в результате российской массированной атаки 6 июля увеличилось до восьми, еще 48 человек пострадали

Об этом сообщил начальник Киевской областной военной администрации Николай Калашник, передает RegioNews .

"Количество погибших в результате атаки российских преступников увеличилось до 8. Число пострадавших возросло до 48 человек", - говорится в сообщении.

По словам главы ОВА, 20 пострадавших госпитализированы. Три человека находятся в тяжелом состоянии. Врачи делают все возможное, чтобы спасти их жизнь.

Больше всего пострадавших в Бучанском районе – 35 человек. Также люди получили ранения в Бориспольском, Броварском и Фастовском районах, добавил Калашник.

Напомним, что в Киеве количество погибших в результате массированной российской атаки в ночь на 6 июля возросло до 14 человек, 56 пострадали - из них семеро дети.