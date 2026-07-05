В Харькове вражеский беспилотник попал в дорогу: четверо пострадавших

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Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов, передает RegioNews .

По его словам, дрон попал в проезжую часть дороги. Сначала сообщалось о трех пострадавших, однако впоследствии их количество возросло до четырех. Информация о состоянии раненых уточняется.

Кроме того, в результате атаки был поврежден автомобиль одного из городских коммунальных предприятий.

Предварительно повреждения жилищного фонда не зафиксированы.

На месте работают соответствующие службы, устанавливающие все происшествия и последствия российской атаки.

Напомним, что россияне 5 июля атаковали город Богодухов Харьковской области беспилотниками. В результате удара погибли двое мужчин.