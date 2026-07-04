Россияне атаковали КАБами Запорожье: горит автостоянка, повреждены дома, есть пострадавшие
В субботу, 4 июля, около 16:30 российские военные в очередной раз нанесли авиаудары по Запорожью
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
В результате обстрела повреждены частные дома.
Известно о трех пострадавших. Медики оказывают им необходимую помощь. Среди раненых – 10-летний ребенок.
Возник пожар на автостоянке – загорелись десятки автомобилей. Спасатели ликвидируют пожар.
Воздушные силы предупреждали о пусках управляемых авиационных бомб на Запорожье и ударных дронах в направлении города.
Местные тегерам-каналы сообщают, что в результате вражеского удара существенно повреждено здание одной из старейших школ Запорожья на Верхней Хортице – менонитское сооружение старше 120 лет.
По предварительной информации, враг атаковал Запорожье пятью КАБами. Две авиабомбы попали в промышленный объект на Южном шоссе в Заводском районе, еще три – по частному сектору Днепровского района.
Напомним, 4 июля российские войска нанесли удар по Днепру. Пострадали семь человек.