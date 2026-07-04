В Полтаве подросток "воровал" остатки российского дрона для "подарка" музею

Фото: Национальная полиция

Это произошло в микрорайоне Левада в городе Полтава. Там выяснили, кто из местных переносил остатки беспилотника

Об этом сообщает полиция Полтавской области, передает RegioNews.

Оказалось, что остатки беспилотника переносили несовершеннолетний парень. Подросток объяснил полицейским, что он хотел отнести это в местный музей. Правоохранители обследовали предмет, угрозы для людей этого нет. Однако подростка предупредили о риске угрозы жизни.

"Напоминаем, что самостоятельно перемещать или касаться остатков ракет, неразорванных боеприпасов и частей БпЛА категорически запрещено и опасно для жизни. Эти важные советы объясните своим детям. Будьте осторожны и всегда соблюдайте правила безопасности", – призывают правоохранители.

Напомним, ранее в Харьковской области саперы обезвредили 500-килограммовую авиабомбу, которая не взорвалась после падения у частного дома. Россияне атаковали фугасной авиабомбой город Дергачи.