Фото: Укрзализныця

В субботу, 4 июля, российские войска атаковали железнодорожную инфраструктуру в Харьковской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укрзализныцю.

Вражеский БпЛА попал в дрезину Укрзализныци во время выполнения ремонтных работ.

Как отмечается, благодаря своевременному предупреждению от мониторингового центра работники успели перейти в укрытие. К счастью, никто из железнодорожников не пострадал.

"Несмотря на постоянные атаки, железнодорожники ежедневно продолжают выполнять свою работу, чтобы движение поездов оставалось безопасным и непрерывным", – подчеркнули в "Укрзализныце".

Напомним, в результате российского удара 3 июля по городу Лозовая Харьковской области погиб ребенок – в больнице скончалась 10-летняя девочка.