Фото: полиция

В Сумской области взрывотехники обезвредили сбитый вражеский беспилотник, упавший посреди поля. В ходе обследования выяснилось, что его боевая часть весом около 90 килограммов не сдетонировала

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Специалисты установили, что дрон имел термобарическую зажигательную боевую часть. Этот тип боеприпаса при взрыве создает мощную ударную волну и огненное облако, сжигающее кислород и способное полностью разрушать здания.

Взрывотехники изъяли боевую часть и вывезли на специальный полигон, где уничтожили путем контролируемого подрыва.

В полиции напоминают: в случае обнаружения обломков беспилотников, ракет или других подозрительных предметов, не приближайтесь к ним и сразу звоните по телефону на 101 или 102.

Напомним, ранее на Черниговщине саперы уничтожили боевую часть российской ракеты Х-101. Ее обнаружили на открытой местности в Прилукском районе.