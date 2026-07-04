Иллюстративное фото: из открытых источников

В субботу, 4 июля, российские войска нанесли удар по Днепру

Об этом передает RegioNews со ссылкой на мэра Днепра Бориса Филатова.

В результате атаки пострадали семь человек в возрасте от 21 до 63 лет. Медики оказывают им помощь.

Отмечается, что в жилой застройке обошлось без разрушений.

Напомним, в результате российского удара 3 июля по городу Лозовая Харьковской области погиб ребенок – в больнице скончалась 10-летняя девочка.