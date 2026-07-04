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04 июля 2026, 18:34

Россияне ударили по центру Краматорска: среди раненых – ребенок

04 июля 2026, 18:34
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Фото: ОВА
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В субботу, 4 июля, около 16:00 российские войска нанесли удар по центру Краматорска на Донетчине

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает RegioNews.

Захватчики попали по торговому заведению.

В результате удара получили ранения по меньшей мере три человека, среди них – 11-летний ребенок.

На месте работают экстренные службы, пострадавшим оказывают необходимую медпомощь.

Напомним, в результате российского удара 3 июля по городу Лозовая Харьковской области погиб ребенок – в больнице скончалась 10-летняя девочка.

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