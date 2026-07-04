Россияне ударили по центру Краматорска: среди раненых – ребенок
В субботу, 4 июля, около 16:00 российские войска нанесли удар по центру Краматорска на Донетчине
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает RegioNews.
Захватчики попали по торговому заведению.
В результате удара получили ранения по меньшей мере три человека, среди них – 11-летний ребенок.
На месте работают экстренные службы, пострадавшим оказывают необходимую медпомощь.
Напомним, в результате российского удара 3 июля по городу Лозовая Харьковской области погиб ребенок – в больнице скончалась 10-летняя девочка.
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