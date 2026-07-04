Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 4 июля подразделения Сил обороны Украины нанесли серии мощных ударов по стратегическим целям в глубоком тылу РФ, а также по объектам логистики и управления на временно оккупированных территориях Украины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Одной из ключевых целей стал нефтяной терминал "Санкт-Петербург" в Ленинградской области. Это один из крупнейших объектов по перевалке нефтепродуктов в Балтийском регионе с ежегодной проектной способностью 12,5 миллиона тонн и общим объемом резервуаров около 441 тысяч кубических метров. Терминал напрямую задействован в обеспечении топливом российской армии. В результате попадания на территории предприятия вспыхнул масштабный пожар.

Одновременно под ударом оказался пункт базирования "Кронштадт" в Ленинградской области, являющийся одним из главных портов базирования Балтийского флота РФ. На территории порта зафиксировали прилеты и дальнейшее возгорание. Точная степень разрушений обоих объектов устанавливается.

Кроме того, Силы обороны поразили российский вертолет в акватории Азовского моря и взорвали железнодорожный мост через реку Северский Донец в районе Станицы Луганской. Эту железнодорожную переправу захватчики использовали для постоянного перекидывания на линию фронта личного состава, техники, вооружения и боеприпасов.

Успешные попадания зафиксировали и по другим направлениям. В частности, подразделения поразили два вражеских пункта управления в районе Шахтерска Донецкой области, склад беспилотников в Титаровке, базу ремонта военной техники в Старобельске и склад горюче-смазочных материалов во временно оккупированном Луганске.

Напомним, ночью 4 июля Силы обороны Украины нанесли поражение по портовой нефтяной инфраструктуре в Санкт-Петербурге и попали по важной военной цели в Кронштадте.