880 ударов по Запорожской области за сутки: среди 11 раненых – четверо детей

Фото: Запорожская ОВА

За прошедшие сутки российские войска нанесли 880 ударов по 62 населенным пунктам Запорожской области

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, в результате вражеских атак на Запорожье и Запорожский район ранения получили 11 человек, среди них четверо детей.

Оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью.

Кроме того, враг совершил 25 авиаударов по Запорожье, Заречному, Камышевасу, Новониколаевке, Любицкому, Матвеевке, Таврическому, Одаровке, Умовке, Новояковловке, Орехову, Никольскому, Омельнику, Широкому, Ясной Поляне, Долине.

Еще 601 беспилотник разной модификации, преимущественно FPV-дроны, атаковал Запорожье и более 40 населенных пунктов региона.

Также российская армия нанесла 253 артиллерийских ударов по Годовому, Новояковловке, Степногорску, Приморскому, Степному, Павловке и других.

Поступило 171 сообщение о повреждении жилых домов, автомобилей и объектов инфраструктуры.

Напомним, в течение дня 2 июля российские войска почти сорок раз атаковали три района Днепропетровской области. Два человека погибли, еще 9 получили ранения.