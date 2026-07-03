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03 июля 2026, 07:43

Россия ударила ракетой по Кривому Рогу: пострадали семь человек

03 июля 2026, 07:43
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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В результате российского ракетного удара по Кривому Рогу ранения получили семь человек. Трое пострадавших находятся в больнице, их состояние медики оценивают как средней тяжести

Об этом сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, передает RegioNews.

По его словам, российские войска нанесли ракетный удар по сектору плотной городской застройки между многоквартирными домами.

"На данный момент семеро пострадавших, трое из них в больнице, средние, не тяжелые, слава Богу", – отметил Вилкул.

В результате атаки повреждены жилые дома. По словам чиновника, спасатели уже ликвидировали пожары, однако аварийно-спасательная операция продолжается.

"Пожар уже погашен, но продолжаем аварийно-спасательную операцию – очень много повреждений: окна, балконы, перекрыли газ и воду", – сообщил председатель Совета обороны города.

Напомним, в течение дня 2 июля российские войска почти сорок раз атаковали три района Днепропетровской области. Два человека погибли, еще 9 получили ранения.

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