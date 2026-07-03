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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

За минувшие сутки Силы обороны уничтожили 1250 захватчиков, четыре танка, две бронемашины, 57 артиллерийских систем, два РСЗО, четыре средства ПВО, а также 385 единиц автомобильной техники врага.

Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 03.07.26 ориентировочно составили:

Напомним, в ночь на 2 июля СБУ совместно с Силами спецопераций нанесла удар и нанесла удар по Нижегородскому нефтеперерабатывающему заводу и линейной производственно-диспетчерской станции "Староликеево" в городе Кстово.