Силы обороны ликвидировали за сутки 1250 российских оккупантов – Генштаб
Украинские бойцы продолжают наносить значительные потери российскому врагу
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
За минувшие сутки Силы обороны уничтожили 1250 захватчиков, четыре танка, две бронемашины, 57 артиллерийских систем, два РСЗО, четыре средства ПВО, а также 385 единиц автомобильной техники врага.
Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 03.07.26 ориентировочно составили:
Напомним, в ночь на 2 июля СБУ совместно с Силами спецопераций нанесла удар и нанесла удар по Нижегородскому нефтеперерабатывающему заводу и линейной производственно-диспетчерской станции "Староликеево" в городе Кстово.
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