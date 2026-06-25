Россияне снова ударили по АЗС в Запорожье
Враг с самого утра 25 июня атакует Запорожье. В одном из районов города после взрыва поднялся дым
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
"Дым, который видят запорожцы – вражеская атака по АЗС", – говорится в сообщении.
Информации о пострадавших пока нет.
Напомним, 24 июня россияне ударили по двум заправкам в Запорожье.
Всего за прошедшие сутки в результате вражеских атак по Запорожью и Запорожскому и Пологовскому районам погибли два человека, еще 22 получили ранения.
18 июня 2026
На грани взрыва. Почему украинцы все чаще идут на открытое сопротивление
Не всегда действия местных и центральных органов власти находят поддержку со стороны населения. В итоге люди вынуждены объединять усилия для отстаивания общественных интересов в правовом поле и не тол...
17 июня 2026
Пытки и сексуальное насилие. Почему вопрос реформы ТЦК больше нельзя откладывать
Одесская область стала одной из самых скандальных в процессе мобилизации, в июне в одном из ТЦК здесь выявили методы воздействия на людей, которые имеют признаки откровенно криминального характера
12 июня 2026
Политические игры. Почему самый большой город Киевщины рискует замерзнуть зимой
Город Белая Церковь раньше остался без городского головы, а сейчас, похоже, может остаться и без городского совета
05 июня 2026
Битва за украинский литий: почему под угрозой оказались интересы США
В истории с судебными войнами вокруг месторождений Кировоградской области торчат уши главного политического ноумена мира Дональда Трампа
В "Скале" обнаружили инструкторов, причастных к издевательствам, но их не наказали
25 июня 2026, 09:2820 населенных пунктов под ударом: на Харьковщине пострадали 11 человек
25 июня 2026, 09:11Очередной вброс о Залужном: слухи о союзе с Зеленским
25 июня 2026, 08:56РФ атаковала Украину "Искандером" и 90 БПЛА: есть попадания на семи локациях
25 июня 2026, 08:47Российский дрон атаковал АЗС в Сумах: пострадали четыре человека
25 июня 2026, 08:40Более $540 тисяч тысяч на счету в Австрии: родственнице экс-главы МСЭК объявили о подозрении
25 июня 2026, 08:38Во Львовской области сообщили о подозрении парню, который совершил смертельное ДТП и убил свою мать
25 июня 2026, 08:25На Днестре пропали четверо человек, среди них трое детей: поиски продолжаются
25 июня 2026, 08:21Из-за ночных атак на Днепропетровщине повреждены колледж, общежитие и АЗС
25 июня 2026, 08:14
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
На грани взрыва. Почему украинцы все чаще идут на открытое сопротивление
Пытки и сексуальное насилие. Почему вопрос реформы ТЦК больше нельзя откладывать
Все блоги »