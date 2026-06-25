Фото: ОВА

Враг с самого утра 25 июня атакует Запорожье. В одном из районов города после взрыва поднялся дым

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

"Дым, который видят запорожцы – вражеская атака по АЗС", – говорится в сообщении.

Информации о пострадавших пока нет.

Напомним, 24 июня россияне ударили по двум заправкам в Запорожье.

Всего за прошедшие сутки в результате вражеских атак по Запорожью и Запорожскому и Пологовскому районам погибли два человека, еще 22 получили ранения.