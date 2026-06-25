Росіяни знову вдарили по АЗС у Запоріжжя
Ворог з самого ранку 25 червня атакує Запоріжжя. В одному з районів міста після вибуху здійнявся дим
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
"Дим, який бачать запоріжці – ворожа атака по АЗС", – йдеться у повідомленні.
Наразі немає інформації про постраждалих.
Нагадаємо, 24 червня росіяни вдарили по двох заправках у Запоріжжі.
Загалом минулої доби внаслідок ворожих атак по Запоріжжю та Запорізькому і Пологівському районах загинули двоє людей, ще 22 отримали поранення.
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