На Запорожской АЭС произошел 20-й блекаут

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20 июня на Запорожской атомной электростанции вновь произошел блэкаут — уже двадцатый с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину

Об этом сообщили в Минэнергетике, передает RegioNews .

В Министерстве отметили, что из-за военных действий Российской Федерации станция потеряла поставки от линии электропередачи "Ферросплавная-1" (330 кВ).

После инцидента аварийные дизель-генераторы автоматически запустились, чтобы обеспечить резервное электроснабжение для охлаждения активной зоны реактора и поддержки других жизненно важных функций ядерной безопасности на объекте.

"Своими военными действиями в Украине, в частности, вокруг Запорожской АЭС, Россия создает угрозы для глобальной ядерной безопасности. Единственным способом избежать катастрофы является полная демилитаризация станции и передача ее под полный контроль лицензированного украинского оператора", - подчеркнули в министерстве.

Напомним, что в мае на Запорожской АЭС произошел длительный сбой связи на фоне сообщений об усилении военной активности вблизи.