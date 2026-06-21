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21 червня 2026, 10:10

На Запорізькій АЕС стався 20-й блекаут

21 червня 2026, 10:10
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Фото: Енергоатом
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Запорізька атомна електростанція 20 червня знову зазнала блекауту – удвадцяте від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну

Про це повідомили в Міненергетики, передає RegioNews.

У Міністерстві зазначили, що через військові дії Російської Федерації станція втратила постачання від лінії електропередачі "Феросплавна-1" (330 кВ).

Після інциденту аварійні дизель-генератори автоматично запустилися, щоб забезпечити резервне електропостачання для охолодження активної зони реактора та підтримання інших життєво важливих функцій ядерної безпеки на об’єкті.

"Своїми військовими діями в Україні, зокрема навколо Запорізької АЕС, Росія створює загрози для глобальної ядерної безпеки. Єдиним способом уникнути катастрофи є повна демілітаризація станції та передача її під повний контроль ліцензованого українського оператора", - наголосили у міністерстві.

Нагадаємо, щоу травні на Запорізькій АЕС стався тривалий збій зв’язку на тлі повідомлень про посилення військової активності поблизу.

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