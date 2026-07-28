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28 июля 2026, 18:27

На Днепропетровщине мужчина обворовал дом семьи погибшего бойца: детали от полиции

28 июля 2026, 18:27
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Фото: полиция Днепропетровской области
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В Днепропетровской области правоохранители разоблачили мужчину, который, по данным следствия, похитил деньги, полученные семьей погибшего украинского военнослужащего как государственную помощь

Об этом сообщила полиция Днепропетровской области, передает RegioNews .

Воспользовавшись отсутствием хозяев, фигурант проник в дом и похитил более 414 тысяч гривен.

По данным следствия, мужчина знал, что в соседнем домовладении никого нет. Подозреваемый перелез через забор, ножом открыл окно, оставленное на проветривание, и проник в дом.

В одной из комнат злоумышленник нашел и похитил 7 тысяч долларов и 100 тысяч гривен. По предварительным данным, эти средства потерпевшая получила как государственную выплату в связи с гибелью сына военнослужащего. Общая сумма ущерба составляет более 414 тысяч гривен.

Оперативники криминальной полиции Самаровского районного отдела полиции установили личность фигуранта. Им оказался 34-летний местный житель.

Следователи сообщили ему о подозрении по ч. 4 ст. 185 УК Украины – тайное похищение чужого имущества, соединенное с проникновением в жилье, совершенное в условиях военного положения, – и ч. 5 ст. 407 УК Украины – самовольное оставление воинской части или места службы.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, что в Марганце на Днепропетровщине полицейские разоблачили мужчину, подозреваемого в серии краж из магазинов.

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