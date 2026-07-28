На Полтавщине мужчина хотел восстановить документы, но отдал деньги аферистам

Фото: Нацполиция

В Полтавской области сразу двое мужчин стали жертвами мошенничества. Правоохранители предупреждают о схемах

Об этом сообщает полиция Полтавской области, передает RegioNews.

56-летний житель Шашацкого общества получил звонок якобы от знакомого, который просил одолжить денег. Муж доверился и перечислил 4 тысячи гривен. Оказалось – это был аферист.

54-летний житель Гадяччины хотел вернуть утраченные документы. Незнакомец отозвался и пообещал вернуть все. Муж перечислил ему 5 тысяч гривен, но после этого "собеседник" исчез.

"Не спешите перечислять средства незнакомцам. Всегда проверяйте полученную информацию и не доверяйте сомнительным просьбам", - говорят в полиции.

Напомним, ранее на Днепропетровщине правоохранители разоблачили афериста. Он вместе с сообщником с временно оккупированной территории опустошал банковские карточки людей. Среди потерпевших были военные.