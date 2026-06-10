Ночная атака на Запорожье: повреждены частные дома, ранена женщина
В ночь на 10 июня российские войска атаковали Запорожье. Под ударом оказался Шевченковский район города
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
В результате обстрела повреждения получили четыре частных дома – взрывной волной выбило окна и повредило кровли. В одном из домов произошло возгорание.
Из-за вражеской атаки ранения получила 59-летняя женщина, медики оказывают ей всю необходимую помощь.
В Шевченковском районе продолжается ликвидация последствий атаки. Специалисты обследуют территорию, помогают местным жителям и начали закрывать выбитые окна листами OSB.
Напомним, на рассвете 10 июня враг совершил массированную атаку на Харьков. Зафиксировано 26 ударов беспилотников. Известно о четырех пострадавших женщинах.