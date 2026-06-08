Фото: ОВА

В медучреждениях Запорожья продолжают лечение 38 человек, получивших ранения в результате российских атак на город и Запорожский район

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

Шестеро пациентов находятся в тяжелом состоянии. Еще 32 человека – в состоянии средней тяжести. Среди госпитализированных двое детей: 10-летний мальчик и 17-летний юноша.

В больницах остаются пострадавшие от нескольких вражеских обстрелов Запорожья – за 5 и 15 мая, 6 и 7 июня, а также после удара по поселку Балабино.

Наиболее тяжелые последствия зафиксированы именно во время последней атаки на Балабине. Там вражеский удар унес жизни двух человек в возрасте 52 и 58 лет. Еще шесть жителей получили ранения, один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии.

Напомним, за прошедшие сутки в результате вражеских атак по Запорожью и Запорожскому району погибли пять человек, еще 14 получили ранения разной степени тяжести.