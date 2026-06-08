Фото: ОВА

У медзакладах Запоріжжя продовжують лікування 38 людей, які дістали поранення внаслідок російських атак на місто та Запорізький район

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

Шестеро пацієнтів перебувають у тяжкому стані. Ще 32 людини – у стані середньої тяжкості. Серед госпіталізованих є двоє дітей: 10-річний хлопчик та 17-річний юнак.

У лікарнях залишаються потерпілі від кількох ворожих обстрілів Запоріжжя – за 5 і 15 травня, 6 та 7 червня, а також після удару по селищу Балабине.

Найбільш важкі наслідки зафіксовані саме під час останньої атаки на Балабине. Там ворожий удар забрав життя двох людей віком 52 та 58 років. Ще шестеро мешканців отримали поранення, один із постраждалих перебуває у вкрай тяжкому стані.

Нагадаємо, минулої доби внаслідок ворожих атак по Запоріжжю та Запорізькому району загинули п’ятеро людей, ще 14 отримали поранення різного ступеня важкості.