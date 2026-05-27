Бензин снова дорожает: какие цены на украинских АЗС
В Украине на АЗС начали меняться цены на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Стало известно, какие сейчас цены на украинских АЗС
Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.
По состоянию на 27 мая в Украине в среднем на горючее цены следующие:
- бензин А-95 премиум – 79,89 гривны за литр;
- бензин А-95 – 75,87 гривны за литр;
- бензин А-92 – 69,62 гривны за литр;
- дизтопливо – 86,84 гривны за литр;
- автогаз – 46,59 гривны за литр.
Напомним, ранее в Министерстве энергетики Украины отметили, что у Украины есть достаточные резервы горючего для обеспечения стабильной работы экономики и критической инфраструктуры. При этом постоянно ведется мониторинг запасов.
