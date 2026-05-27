Бензин снова дорожает: какие цены на украинских АЗС

В Украине на АЗС начали меняться цены на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Стало известно, какие сейчас цены на украинских АЗС

По состоянию на 27 мая в Украине в среднем на горючее цены следующие:

бензин А-95 премиум – 79,89 гривны за литр;

бензин А-95 – 75,87 гривны за литр;

бензин А-92 – 69,62 гривны за литр;

дизтопливо – 86,84 гривны за литр;

автогаз – 46,59 гривны за литр.

Напомним, ранее в Министерстве энергетики Украины отметили, что у Украины есть достаточные резервы горючего для обеспечения стабильной работы экономики и критической инфраструктуры. При этом постоянно ведется мониторинг запасов.