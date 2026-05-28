Ворожі атаки на Запорізьку область: за добу зафіксовані майже 700 ударів, є поранені
Впродовж доби окупаційні війська завдали 689 ударів по 40 населених пунктах Запорізької області
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
Внаслідок ворожих атак по Запорізькому району поранення отримали дві жінки віком 58 та 65 років.
Для масованих ударів по регіону ворог застосовував різні види озброєння:
- Авіаудари: війська рф здійснили 20 авіаційних ударів по Комишувасі, Зарічному, Юрківці, Таврійському, Преображенці та ще понад 10 прифронтових селах.
- Атаки безпілотників: 440 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Степногірськ, Гуляйполе, Комишуваху, Малу Токмачку та ще понад 20 населених пунктів області.
- Обстріли з РСЗВ: зафіксовано 11 ударів з реактивних систем залпового вогню по лінії фронту, зокрема по Приморському, Новоданилівці, Новоандріївці та Гуляйпільському.
- Артилерійські удари: 218 артударів прийшлися по громадах Запорізької області, серед яких Степногірськ, Приморське, Гуляйполе, Залізничне та Щербаки.
Правоохоронці зафіксували 48 повідомлень про пошкодження житлових будинків та об’єктів інфраструктури.
Нагадаємо, 26 травня російські війська здійснили чергову атаку на енергетичну інфраструктуру Дніпропетровської області, пошкодивши одразу три об'єкти Групи ДТЕК.
