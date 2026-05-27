Атака на энергетику: повреждены три объекта ДТЭК в Днепропетровской области

26 мая российские войска совершили очередную атаку на энергетическую инфраструктуру Днепропетровской области, повредив сразу три объекта Группы ДТЭК

Об этом сообщает пресс-служба Группы.

"Вчера из-за вражеских ударов были повреждены сразу три энергетических объекта компании. Без электроснабжения остались 63 населенных пункта в прифронтовых районах области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что работники не пострадали. Энергетики приступили к восстановительным работам, как только позволила ситуация с безопасностью.

В общей сложности за последние два дня энергетики заживили более 33 тыс. семей Днепропетровщины.

Напомним, что 26 мая в результате боевых действий и обстрелов энергетических объектов часть потребителей в шести регионах временно остаются без электроснабжения.