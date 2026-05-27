Атака дронов в Запорожье: двое раненых женщин и разрушение частного сектора
В результате атак вражеских FPV-дронов в Запорожском районе 27 мая получили ранения две женщины
Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, передает RegioNews .
"Россияне fpv-дронами бьют по мирным жителям прифронтовых общин", - написал он.
Так, в Юрковке в результате атаки дрона ранена 58-летняя женщина, также поврежден частный дом.
В Марьевке пострадала 65-летняя женщина.
"После удара ее дом частично разрушен, возник пожар", - добавил глава ОВА.
По его словам, пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Напомним, что российские военные более 20 раз атаковали Никопольский, Павлоградский Днепровский и Синельниковский районы Днепропетровской области.
