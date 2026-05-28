Атака БпЛА на Полтавщину: повреждены дома и хозяйственные постройки
Ночью 28 мая в Полтавской общине зафиксировано падение обломков вражеского беспилотного летательного аппарата
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Полтавской ОВА Виталия Дьяковнича.
По его словам, в результате инцидента повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.
И.о. городского головы Полтавы Екатерина Ямщикова уточнила, что по нескольким адресам выбиты окна, повреждены кровли и заборы.
По предварительной информации, пострадавших нет – сообщений о травмированных пока не поступало.
На месте происшествия работают соответствующие службы.
Жителей призывают не приближаться к обломкам или подозрительным предметам и не касаться их руками. В случае обнаружения таких предметов необходимо уведомить ГСЧС или полицию.
Напомним, в Херсоне в результате российских обстрелов в Корабельном районе пострадала женщина, ее в тяжелом состоянии госпитализировали. Она находилась на улице в момент удара российских захватчиков и получила контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговую травму, обломочные ранения брюшной полости и левого плеча.