ДТП произошло 10 мая около 01:45 в селе Елковатое Стрыйского района

Водитель мотоцикла Lifan, 17-летний парень, не справился с управлением и выехал с дороги, после чего упал в реку. Подросток получил травмы, его госпитализировали.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Напомним, вечером 10 мая на Волыни двое юношей на мотоцикле врезались в дерево. От полученных травм парни погибли.