Из-за обстрелов часть потребителей в пяти регионах временно остаются без электроснабжения

Об этом сообщает Минэнерго, передает RegioNews.

Речь идет о Днепропетровской, Донецкой, Сумской, Херсонской и Харьковской областях.

"Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение всем абонентам. Восстановительные работы продолжаются круглосуточно", – говорится в сообщении.

Отмечается, что 11 мая применение ограничений на электроэнергию не прогнозируется.

Потребителей просят по возможности перенести активное энергопотребление на дневное время – с 10:00 до 17:00. В вечерние часы, с 18:00 до 22:00, граждан просят экономно использовать электроэнергию. Это помогает снизить нагрузку на систему.

Ранее сообщалось, что с начала полномасштабного вторжения в результате атак российских беспилотников на объекты железнодорожной инфраструктуры в Украине погибли 165 человек.