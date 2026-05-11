Хантавирус в Украине: в ЦОЗ объяснили, как избежать заражения

Хантавирусы – это распространенная по всему миру группа вирусов, для которых грызуны являются природным резервуаром

Об этом сообщил представитель Центра общественного здоровья Николай Ганич, передает RegioNews.

По его словам, хантавирус не является новым для Украины – случаи инфицирования фиксируют каждый год. Основным источником заражения есть грызуны.

"В Украине ежегодно фиксируют десятки случаев инфицирования хантавирусной инфекцией, но этот хантавирус передается исключительно от грызунов человеку", – отметил он.

Он также подчеркнул, что патогенные для человека хантавирусы могут вызвать два основных типа заболеваний: геморрагическую лихорадку с почечным синдромом (распространенную в Европе и Азии, в частности в Украине) и хантавирусный легочный синдром, характерный для стран Западного полушария.

Отдельно отмечается, что ко второму типу относится вирус Анд, который в редких случаях может передаваться между людьми – при длительном тесном контакте.

Чтобы обезопаситься от заражения хантавирусом следует:

избегать контакта с грызунами и их выделениями;

не подметать сухой пол в местах, где могут быть мыши или крысы, чтобы не поднимать пыль;

проводить влажную уборку;

обрабатывать поверхности антисептиками;

пользоваться перчатками при уборке;

тщательно мыть руки после контакта с потенциально загрязненными поверхностями

Напомним, на борту отплывшего из Аргентины нидерландского круизного судна MV Hondius развернулся масштабный медицинский кризис. По имеющимся данным, три пассажира – все граждане Нидерландов – умерли в результате вспышки опасного хантавируса. На борту лайнера также находятся пять украинцев. Одного из них планируется эвакуировать.