Російські окупанти 4 травня атакували дронами Вільнянськ на Запоріжжі, поціливши у місцевий ринок та територію храму

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

"Зруйновано павільйони та пошкоджені прилеглі будівлі. На місцях виникли пожежі, які вже ліквідовані. На жаль, загинуло подружжя: 51-річний чоловік та 62-річна жінка”, - йдеться у повідомленні.

Федоров також уточнив, що 31-річний син загиблого подружжя зазнав поранень нижніх кінцівок. Нині він перебуває під наглядом лікарів.

Також постраждали ще три жінки: 32, 36 та 52 років. Їм надають медичну допомогу.

Нагадаємо, що військові РФ 4 травня ударили з артилерії по селищу Комишани на Херсонщині. Унаслідок обстрілу загинув 71-річний чоловік. Ще двоє людей зазнали поранення.