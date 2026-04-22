Росія атакувала залізницю в Запоріжжі: загинув помічник машиніста

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр із відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, передає RegioNews.

За його словмаи, на станції Запоріжжя-Ліве ворожий безпілотник атакував сортувальний парк. У момент удару на коліях перебував поїзд з електровозом. Унаслідок атаки смертельно травмовано помічника машиніста. Машиніст отримав поранення та був госпіталізований.

Також під ударом опинилася портова інфраструктура Одеси. Внаслідок влучань дронів виникли пожежі. Загиблих і постраждалих у цьому випадку немає, однак пошкоджено причали, складські приміщення, залізничну інфраструктуру та об’єкти портових операторів.

"Черговий доказ тероризму, росія воює проти мирних людей, проти тих, хто просто виконував свою роботу і тримає країну в русі", – наголосив Кулеба.

Нагадаємо, в середу, 22 квітня, в Харківській області російські війська обстріляли сільськогосподарське підприємство у селищі Великий Бурлук, виникла пожежа. За попередніми даними, загиблих і постраждалих немає.