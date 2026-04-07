На оккупированных территориях уже насчитывается около полутора тысяч школьных мемориалов ликвидированным захватчикам. В частности, "мамориалы" кафиры устраивают прямо в школах

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

Активисты движения "Жовта стрічка" рассказали, что на всех оккупированных территориях так называемых "парт героев" около 1400 штук. Теперь россияне даже удвоили свои усилия. К примеру, если в начале прошлого года на оккупированном Запорожье было только 15 школьных мемориалов ликвидированным захватчикам, то к началу 2026-го – уже 30.

"Это не добровольная инициатива, а четкое требование оккупационной администрации", – отмечают активисты.

Напомним, в ряде городов оккупированной Луганщины военные регулярно проводят встречи с учениками 11 классов , во время которых рассказывают о якобы "преимуществе" службы в армии России. Старшеклассникам навязывают только два пути: подписание контракта или поступление в российский военный вуз.