07 квітня 2026, 22:55

На Запоріжжі окупанти захаращують школи "партами героїв"

Фото з відкритих джерел
На окупованих теритріях уже налічують близько півтори тисячі шкільних меморіалів ліквідованим загарбникам. Зокрема, "маморіали" окупанти влаштовують прямо в школах

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

Активісти руху "Жовта стрічка" розповіли, що на всіх окупованих територіях так званих "парт героїів" близько 1 400 штук. Тепер росіяни навіть подвоїли свої зусилля. Наприклад, якщо на початку минулого року на окупованому Запоріжжі було лише 15 шкільних меморіалів ліквідованим загарбникам, то на початок 2026-го – вже 30.

"Це не добровільна ініціатива, а чітка вимога окупаційної адміністрації", – зауважують активісти.

Нагадаємо, в низці міст окупованої Луганщини військові регулярно проводять зустрічі з учнями 11 класів, під час яких розповідають про нібито "переваги"служби в армії Росії. Старшокласникам нав'язують лише два шляхи: підписання контракту або вступ до російського військового вишу.

