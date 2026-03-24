Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Офіс генпрокурора.

Фігурантів обвинувачують у розкраданні коштів, які міжнародна організація виділила на потреби дітей.

Зловмисників судитимуть за незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги (ч. 3 ст. 201-2, ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 201-2 КК України).

За клопотанням прокуратури понад 11,5 млн грн, вилучених і заблокованих на рахунках, передали в управління АРМА.

Нагадаємо, 28-річний чоловік створив громадську організацію, на рахунки якої надійшло понад 17 млн грн. Гроші призначалися для проведення дитячих заходів та закупівлі товарів, проте фактично нічого з цього не робилося.

Учасники групи перераховували благодійні кошти підконтрольним ФОПам за нібито надані послуги. Потім гроші переводили у готівку та розподіляли між собою. Таким чином фігуранти встигли привласнити понад 1 млн грн. Ще майже 9 млн грн планували вивести, але правоохоронці встигли накласти на них арешт.