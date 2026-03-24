24 березня 2026, 13:28

Замість дитячих свят – готівка в кишеню: у Запоріжжі викрили схему розкрадання благодійних мільйонів

Фото: pixabay
Прокурори передали до суду справу стосовно п’яти учасників організованої групи

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Офіс генпрокурора.

Фігурантів обвинувачують у розкраданні коштів, які міжнародна організація виділила на потреби дітей.

Зловмисників судитимуть за незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги (ч. 3 ст. 201-2, ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 201-2 КК України).

За клопотанням прокуратури понад 11,5 млн грн, вилучених і заблокованих на рахунках, передали в управління АРМА.

Нагадаємо, 28-річний чоловік створив громадську організацію, на рахунки якої надійшло понад 17 млн грн. Гроші призначалися для проведення дитячих заходів та закупівлі товарів, проте фактично нічого з цього не робилося.

Учасники групи перераховували благодійні кошти підконтрольним ФОПам за нібито надані послуги. Потім гроші переводили у готівку та розподіляли між собою. Таким чином фігуранти встигли привласнити понад 1 млн грн. Ще майже 9 млн грн планували вивести, але правоохоронці встигли накласти на них арешт.

23 березня 2026
Ставка на ВПО: як переселенці допомагають розвитку громад
У спробах зберегти міста та села від запустіння і вимивання цінних кадрів, деякі регіональні адміністрації зробили ставку на внутрішніх переселенців
20 березня 2026
Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"
Українська армія страждає від нестачі рук на фронті, а в тилу країна захлинається від схем при військово-лікарських комісіях
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
На Одещині шахраї виманювали у військових гроші за елітні іномарки
24 березня 2026, 14:54
У Рівному колишній суддя постане перед судом через "липову" довідку
24 березня 2026, 14:39
На Закарпатті тренер з боксу організував канал для втечі ухилянтів
24 березня 2026, 14:15
СБУ ліквідувала кілера ГРУ РФ і затримала його спільників: кого хотіли вбити росіяни
24 березня 2026, 14:05
У Дніпрі 17-річний водій Tesla на величезній швидкості "влетів" в будівлю та авто
24 березня 2026, 13:35
Ранковий удар по Дніпру: 12 поранених, серед них двоє дітей
24 березня 2026, 13:13
"Фіктивна служба" на понад 430 тис. грн: на Одещині судитимуть командира взводу та підлеглих
24 березня 2026, 13:09
Теракт у Бучі: підозрюваного завербували через гру і обіцяли 25 тис. грн за "завдання"
24 березня 2026, 12:42
У Миколаєві в ДТП постраждали двоє 15-річних підлітків на мотоциклі
24 березня 2026, 12:29
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
