Фото: ОВА

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

Вражеские управляемые авиабомбы попали по селу Григоровское. В результате удара частично разрушен частный дом, взрывной волной и обломками повреждены еще несколько.

Раненый 62-летний мужчина – медики оказывают ему всю необходимую помощь.

Напомним, в ночь на 9 января РФ нанесла комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА, ракет морского и наземного базирования. Враг запустил 242 беспилотника и 36 ракет.