Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

В Днепропетровской области продолжается эвакуация мирного населения из прифронтовых громад. С июля 2025 года в регионе работают специализированные экипажи полиции "Белый ангел", которые привлечены к вывозу людей с территорий, находящихся под постоянной угрозой обстрелов. Основное внимание сосредоточено на Синельниковском и Никопольском районах, где ситуация остается сложной.

За время работы полицейские совершили около 1200 выездов и помогли добраться до более безопасных мест 3400 жителям области. Дороги ко многим населенным пунктам часто усложнены или опасны. Прифронтовые села и города регулярно подвергаются ударам с воздуха, артиллерийским обстрелам и атакам беспилотников, что значительно затрудняет проведение спасательных операций.

В большей поддержке нуждаются старики и маломобильные граждане. Из-за состояния здоровья или отсутствия транспорта они не могут самостоятельно покинуть дома. Часто жители откладывают эвакуацию до последнего в надежде пережить опасность дома, однако усиление обстрелов заставляет их принимать непростые решения.

Во время выездов полицейские обеспечивают не только физическую безопасность, но и оказывают психологическую поддержку. Они помогают людям успокоиться, организуют транспортировку и сопровождают до пунктов размещения. Такая работа позволяет уменьшить риски для гражданского населения и обеспечить своевременную помощь тем, кто в ней больше всего нуждается.

Ранее сообщалось, в результате массированных обстрелов Никопольского района FPV-дронами и артиллерией трое местных жителей в возрасте от 69 до 76 лет получили ранения, а гражданская инфраструктура получила значительные разрушения.