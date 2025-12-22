17:52  22 декабря
В Укрэнерго предупредили украинцев об отключении света 23 декабря
15:50  22 декабря
В сети показали последствия удара РФ по поезду "Харьков-Ужгород"
15:19  22 декабря
Завтра в Украине ожидается похолодание и снег
UA | RU
UA | RU
22 декабря 2025, 20:35

Из Синельниковского и Никопольского районов Днепропетровщины эвакуировали 3400 гражданских

22 декабря 2025, 20:35
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция Украины
Читайте також
українською мовою

Специальные полицейские экипажи уже несколько месяцев работают в самых опасных громадах области, вывозя людей из-под постоянных обстрелов

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

В Днепропетровской области продолжается эвакуация мирного населения из прифронтовых громад. С июля 2025 года в регионе работают специализированные экипажи полиции "Белый ангел", которые привлечены к вывозу людей с территорий, находящихся под постоянной угрозой обстрелов. Основное внимание сосредоточено на Синельниковском и Никопольском районах, где ситуация остается сложной.

За время работы полицейские совершили около 1200 выездов и помогли добраться до более безопасных мест 3400 жителям области. Дороги ко многим населенным пунктам часто усложнены или опасны. Прифронтовые села и города регулярно подвергаются ударам с воздуха, артиллерийским обстрелам и атакам беспилотников, что значительно затрудняет проведение спасательных операций.

В большей поддержке нуждаются старики и маломобильные граждане. Из-за состояния здоровья или отсутствия транспорта они не могут самостоятельно покинуть дома. Часто жители откладывают эвакуацию до последнего в надежде пережить опасность дома, однако усиление обстрелов заставляет их принимать непростые решения.

Во время выездов полицейские обеспечивают не только физическую безопасность, но и оказывают психологическую поддержку. Они помогают людям успокоиться, организуют транспортировку и сопровождают до пунктов размещения. Такая работа позволяет уменьшить риски для гражданского населения и обеспечить своевременную помощь тем, кто в ней больше всего нуждается.

Ранее сообщалось, в результате массированных обстрелов Никопольского района FPV-дронами и артиллерией трое местных жителей в возрасте от 69 до 76 лет получили ранения, а гражданская инфраструктура получила значительные разрушения.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
эвакуация Белые ангелы полиция прифронтовые территории Синельниково Никопольщина обстрелы
Во Львове Mazda сбила работника Муниципального караула - что известно
22 декабря 2025, 19:55
В Днепропетровской области трое раненых после обстрелов FPV-дронами и артиллерией
22 декабря 2025, 19:16
На Полтавщине в огне погиб человек
22 декабря 2025, 18:10
Все новости »
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
ГБР провело обыски у бывшего генпрокурора Пискуна, проживающего во Франции
22 декабря 2025, 22:24
За неделю Польша депортировала более 20 украинцев
22 декабря 2025, 21:43
В Запорожье во время пожара чрезвычайники спасли 5 человек, среди них ребенок
22 декабря 2025, 20:53
В Днепре мужчина катался с женщинами на авто с наркотиками и без бампера.
22 декабря 2025, 20:50
В Запорожье бывшего спасателя судили за государственную измену
22 декабря 2025, 20:25
Авто на скорости врезалось в отбойник под Киевом: госпитализированы водитель и 28-летняя пассажирка
22 декабря 2025, 20:20
Перечень болезней для непригодности к службе хотят сократить: что изменится
22 декабря 2025, 20:03
Во Львове Mazda сбила работника Муниципального караула - что известно
22 декабря 2025, 19:55
На трассе Киев–Одесса автомобиль врезался в отбойник: два человека в больнице
22 декабря 2025, 19:40
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виталий Портников
Юрий Касьянов
Все блоги »