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28 июня 2025, 17:47

В Запорожье провели две акции в поддержку пленных

28 июня 2025, 17:47
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фото: Укринформ
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В Запорожье провели митинг и автопробег в поддержку украинских пленных защитников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

По словам организатора акции Стеллы Орел, неравнодушные жители города собрались на еженедельную акцию "Не молчи – плен убивает".

"Мы, родные пленных и пропавших без вести украинских военных хотели бы напомнить нашему обществу о Мариупольском гарнизоне, бойцах Азове и всех тех, благодаря кому мы можем пользоваться своими правами и свободами", - отметила она.

Участниками митинга стали несколько десятков человек. Они держали плакаты "Свободу Азовую", "Россия убивает в плену", "Плен ад", "Свободу пленным Мариуполя".

Также одновременно с митингом проходил автопробег.

Напомним, 28 июня российские захватчики нанесли удары FPV-дронами по одному из поселков Запорожского района.

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