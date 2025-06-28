У Запоріжжі провели дві акції на підтримку полонених

фото: Укрінформ

У Запоріжжі провели мітинг та автопробіг на підтримку українських полонених захисників

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Укрінформ.

За словами організаторки акції Стелли Орел, небайдужі жителі міста зібралися на щотижневу акцію "Не мовчи - полон вбиває".

"Ми, рідні полонених і зниклих безвісти українських військових хотіли б нагадати нашому суспільству про Маріупольський гарнізон, бійців Азову і всіх тих, завдяки кому ми можемо користуватися своїми правами і свободами", - зазначила вона.

Учасниками мітингу стали кілька десятків людей. Вони тримали плакати "Волю Азову", "росія вбиває в полоні", "Полон пекло", "Волю полоненим Маріуполя".

Також одночасно з мітингом проходив автопробіг.

Нагадаємо, 28 червня російські загарбники завдали ударів FPV-дронами по одному із селищ Запорізького району.