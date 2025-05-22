В Херсонской области из-за российских обстрелов пострадал мужчина

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Сегодня днем российские оккупанты ударили из артиллерии по селу Новоалександровка Бериславского района. Ранения получил пожилой мужчина

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной военной администрации.

По имеющимся данным, захватчики обстреляли Новоалександровку около 16:00. В результате удара пострадал 71-летний местный житель.

"Мужчину доставили в больницу с минно-взрывной травмой и ранением грудной клетки. Медики оказывают ему всю необходимую помощь", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня оккупационные войска РФ ударили из артиллерии по селу Осокоровка Бериславского района. Из-за вражеской атаки пострадал местный житель.